Shell gaat methaanlekken tegen met behulp van satellieten

Op de korte termijn zorgt broeikasgas methaan voor 84 keer meer warmte dan CO2. Methaan komt vooral vrij bij gaswinning, maar in mindere mate ook bij de productie van kolen en olie. Methaanlekken tegengaan wordt dan ook gezien als een relatief makkelijke verbetering in de fossiele industrie om klimaatverandering tegen te gaan. Deze lekken veroorzaken behalve extra uitstoot ook reputatieschade voor bedrijven en verspillingen in het productieproces.

Shell schatte in 2018 dat destijds tussen de 0,01 en 0,8 procent van zijn totale olie- en gasproductie weglekte als methaan. Het voorgenomen maximum voor 2025 is 0,2 procent.

De waarnemingen die de olie- en gasbedrijven gaan gebruiken komen van het Canadese GHGSat, dat is gespecialiseerd in het meten van broeikasgassen vanuit de ruimte. Volgens het satellietbedrijf is het belangrijk om de methaanuitstoot op zee in beeld te krijgen om zo schattingen over de wereldwijde methaan-uitstoot te vervangen door nauwkeurige data. Shell, TotalEnergies en Chevron gaan de techniek alle drie gebruiken bij zes van hun platformen op zee.