Rabobank vindt ook geen koper voor Duitse spaarbank

Rabobank was sinds 2012 in Duitsland actief en heeft daar ongeveer 250.000 klanten en 62 medewerkers. Spaarbanken zijn door de lage rente veel minder interessant geworden voor banken. Het is heel goedkoop voor ze om geld binnen te krijgen, terwijl ze moeten betalen als ze te veel geld hebben en dat bij de Europese Centrale bank willen stallen.

Vorige maand maakte Rabobank al bekend ook de Belgische activiteiten te beëindigen. Dat gebeurt per 1 juli volgend jaar.

De laatste tijd worden bij meerdere financiële partijen spaaractiviteiten opgeheven in verband met het ongunstige renteklimaat voor de banken. Zo werd onlangs bekend dat verzekeraar Aegon gaat stoppen met Aegon Sparen. ABN AMRO kondigde vorig jaar al aan de stekker te trekken uit onlinedochter Moneyou. ING vertrok van de consumentenmarkten in Tsjechië en Oostenrijk en overweegt ook in Frankrijk te stoppen met zijn activiteiten.