Koningspaar ‘boos’ en ‘hulpeloos’ door de aanslag op De Vries

Het koningspaar voelde zich ‘boos’ en ‘hulpeloos’ over de aanslag op Peter R de Vries. Dat zei koningin Máxima in het gesprek met de pers aan het einde van het staatsbezoek aan Berlijn.

‘We dachten vanmorgen: we zijn boos! Bijna een gevoel van boosheid, hoe kan dit?’ zei de koningin. ‘We leven echt enorm mee met zijn familie. Ik kan me echt voorstellen in Nederland, mensen zijn geschokt.’

Het koninklijk paar hoorde dinsdag na een concert van het Concertgebouworkest in Berlijn voor het eerst over het incident in Amsterdam. ‘Je bent hulpeloos op zo’n moment’, zei koning Willem-Alexander. ‘Je zou wat willen doen, maar dat kan eigenlijk niet. Dat gevoel overkwam me gisteravond ook.’