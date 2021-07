Kamer niet overtuigd dat boodschap toeslagenrapport is aangekomen

De oppositie in de Tweede kamer is, ruim een halfjaar na het verschijnen van het vernietigende eindrapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, nog niet overtuigd dat de boodschap van dat rapport ook is aangekomen. Het kabinet trad af en beloofde op veel terreinen beterschap. Maar er gaat nog altijd veel mis, constateren Kamerleden.

De commissie concludeerde dat duizenden ouders "ongekend onrecht" is aangedaan. Zij werden jarenlang vals beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag en kwamen in grote financiële moeilijkheden. Dat kon gebeuren doordat regering, parlement, uitvoeringsinstanties en de rechterlijke macht stuk voor stuk grote steken lieten vallen.

Het steekt SP'er Renske Leijten, die zelf deel uitmaakte van de commissie, dat de topambtenaren die door de commissie gehoord werden, nog steeds in het zadel zitten "Dat is toch geen gezicht." Ook Edgar Mulder van de PVV is daar kritisch over. "De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden, maar alle hoofdrolspelers zitten er nog. Niemand is veroordeeld."

Bestuurscultuur

Zowel Leijten als Mulder stipt aan dat van de beloofde openheid nog weinig terechtkomt. De ondervragingscommissie kreeg niet alle gevraagde stukken en is daar "zeer ontstemd" over. "Dat is keurig Haags voor: we voelen ons belazerd, gepiepeld door Financiën", zegt Mulder. "En dat traineren gaat tot op de dag van vandaag door." Hij wijst erop dat ook de vaste Kamercommissie vaak "gekmakend" lang op informatie moet wachten.

De hersteloperatie voor de gedupeerden verloopt eveneens stroef, merkt Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren op. "Waarschijnlijk omdat wantrouwen nog steeds het uitgangspunt is." Hij brengt verder in herinnering dat demissionair premier Mark Rutte een "radicaal" andere bestuurscultuur heeft beloofd. "Een halfjaar later vraag ik me af: heb ik iets gemist?"

Volgens GroenLinks-Kamerlid Bart Snels begrijpen veel ouders nog altijd niet waarom zij tot fraudeur zijn bestempeld. Dat lot trof "juist de meest kwetsbare mensen in de samenleving, dat vind ik het meest pijnlijke van dit hele schandaal". Discriminatie speelde daarbij volgens Snels ook een rol. Dat mag niet nog eens gebeuren, maar daar is hij "niet gerust op".