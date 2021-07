Kinderen Willem-Alexander en Máxima laten zich vaccineren tegen coronavirus

De kinderen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten zich vaccineren tegen het coronavirus. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben "heel duidelijk laten weten dat het hun beslissing was, in overleg met ons", zo zei de koning tijdens het staatsbezoek aan Duitsland.

"Ze willen alle drie heel graag hun bijdrage leveren in het front tegen dat verschrikkelijke virus dat ons al bijna anderhalf jaar in de greep heeft", aldus de koning in een gesprek met de pers. "En hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter het is. Je vaccineert je niet voor jezelf maar voor je medemens, zodat we als maatschappij weer open kunnen gaan."

De koning benadrukte dat het niet zijn positie is om mensen te overtuigen van het nemen van het vaccin. "Mensen mogen daar zelf over beslissen. Wij hebben als gezin het advies volmondig opgevolgd."

De 17-jarige Amalia, de 16-jarige Alexia en de 14-jarige Ariane komen allen in aanmerking voor een prik. Amalia en Alexia mogen helemaal zelfstandig beslissen over hun vaccinatie, omdat ze ouder zijn dan 16. Ariane beslist in principe samen met haar ouders. Als die niet willen dat het kind wordt gevaccineerd, terwijl het kind dat zelf wel wil, dan is de wens van het kind doorslaggevend.