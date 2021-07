Slob: laffe aanslag op De Vries raakt hele journalistiek

De minister wil niet vooruitlopen op het politieonderzoek als het gaat om het motief voor de ‘laffe aanslag’, maar merkt wel op dat de veiligheid van journalisten al langer in het gedrang is. ‘Welk motief het ook is, het is gewoon niet te tolereren en raakt de rechtsstaat waar de journalistiek onderdeel van is’, aldus Slob. Er moet een duidelijke norm gesteld worden: ‘handen af van journalisten’.

Slob zei meerdere initiatieven genomen te hebben om de veiligheid voor journalisten te verbeteren. Zo is er het initiatief PersVeilig van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren en politie en justitie. Daar kunnen verslaggevers, cameramensen, fotografen en andere journalisten onder meer trainingen volgen voor gevaarlijke situaties. Dat is ook noodzakelijk omdat in de hele samenleving de lontjes korter zijn geworden, aldus de minister.