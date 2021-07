Stichting De Gouden Tip van De Vries: ‘We zijn geschokt’

‘We zijn geschokt’, zegt De Jager tegen het ANP. ‘Ik ken Peter heel goed. We zijn heel bezorgd over zijn situatie.’ De stichting staakt alle publieke acties, ‘totdat we meer weten over hopelijk het herstel van Peter’, aldus de advocaat.

Peter R. de Vries werd dinsdagavond in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij was daarvoor bij een live-uitzending van het programma RTL Boulevard geweest. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei dinsdagavond dat De Vries ‘vecht voor zijn leven’.

Crowdfunding

De teller van de inzameling van Peter R. de Vries voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is woensdagmiddag opgelopen tot ruim 244.000 euro. Dinsdagavond ging het nog om ruim 238.000 euro.

Op 23 juni ging de website van de stichting van De Vries de lucht in. Het doel van de crowdfunding is om binnen een jaar 1 miljoen euro bijeen te krijgen. Als het na een jaar minder is, dan is dat de uit te loven beloning voor de gouden tip. Is het meer, dan zal het overschot worden gestoken in beloningen in andere zaken. Het initiatief heeft de steun van politie en justitie.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht.