262.000 afspraken Janssen-prik gemaakt, nog veel doses over

Sinds woensdag 23 juni kunnen mensen die dat willen een afspraak maken voor een prik met Janssen. In eerste instantie waren er 200.000 doses beschikbaar en op vrijdag 25 juni waren er daar al 185.000 van vergeven middels een prikafspraak. De dag daarna werd bekendgemaakt dat er nog eens 175.000 doses van het Janssen-vaccin bij kwamen.

De teller stond op 30 juni op ruim 233.000 afspraken, aldus de woordvoerster van GGD GHOR Nederland. Dat betekent dat er in de week daarna nog eens bijna 30.000 nieuwe afspraken zijn gemaakt. ‘Het loopt nog steeds door, maar er lijkt minder aandacht voor te zijn.’

Priknacht

Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig voor volledige vaccinatie. Of het aantal afspraken is af- of toegenomen sinds coronaminister Hugo de Jonge dinsdag aankondigde dat iemand na volledige vaccinatie nog twee weken moet wachten voordat een QR-code in de CoronaCheck-app kan worden aangemaakt, is volgens de woordvoerster moeilijk te zeggen. De nieuwe regel geldt vanaf 10 juli.

In Utrecht wordt donderdag weer een ‘priknacht’ gehouden met het Janssen-vaccin in de Jaarbeurs. Daar zijn naar aanleiding van het besluit van De Jonge ook nog geen afspraken afgezegd of extra afspraken bijgekomen. Wel meldt een woordvoerster van de GGD Utrecht dat de priknacht, de laatste in een reeks priknachten met muziek in de Jaarbeurs, nog niet vol is geboekt.