‘Aanslag Peter R. de Vries zorgt voor schok in de rechtsstaat’

Met het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaat er ‘een schok door de rechtsstaat’. Dat zegt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves in een eerste reactie. Hij spreekt van ‘verschrikkelijke gebeurtenissen’. De Vries is dinsdagavond beschoten in Amsterdam, hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.