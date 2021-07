Kabinet neemt signalen over foute biomassa ‘uiteraard serieus’

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius neemt signalen dat met Nederlands subsidiegeld waardevolle bossen in Estland gekapt worden voor de productie van biomassa ‘uiteraard serieus’. Zij gaat een onderzoeksrapport van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) waar dat in staat grondig bestuderen, belooft zij tijdens een Kamerdebat over klimaat en energie.

Volgens de onderzoekers is de productie in Estland van houtpellets, die mogelijk ook in Nederlandse elektriciteitscentrales worden verstookt, verre van duurzaam. Afspraken hierover zouden niet zijn nagekomen. Voor vijf natuurorganisaties zijn de bevindingen aanleiding om hun steun voor biomassa als duurzame energiebron in te trekken. Zij vinden dat daar per direct geen subsidie meer voor moet worden gegeven.

Meerdere fracties in de Tweede kamer stelden vragen naar aanleiding van het rapport, opgesteld in opdracht van Greenpeace. ‘Er is niets duurzaam aan het verbranden van bomen’, aldus Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. ‘Dit rapport wijst daar nog eens op, bevestigt wat wij al eerder zagen.’ Zij pleit voor een verbod op de grootschalige import van zogenoemde houtige biomassa.

Afspraken

PvdA’er Joris Thijssen wil ‘nog wel een stapje verder gaan’ dan de organisaties die pleiten voor een subsidiestop. ‘Want volgens mij zijn we gewoon voor de gek gehouden.’ Wat hem betreft vordert de staatssecretaris al verstrekte subsidies terug bij sjoemelende energiebedrijven. Yesilgöz is daartoe ‘uiteraard’ bereid, als er zaken niet volgens de afspraken zijn gegaan. ‘Maar laat me dat eerst even goed uitzoeken.’

Energie-Nederland zegt kennis te hebben genomen van het rapport dat door SOMO is opgesteld en het besluit van de milieuorganisaties om uit het Convenant Duurzame Biomassa te stappen. ‘We zijn verbaasd dat dit niet eerder in de overleggen die we met elkaar hebben is besproken of aangekondigd.’

De branchevereniging zegt verder dat de zaken die uit het rapport naar voren komen niet te verenigen zijn met de strenge duurzaamheidseisen die in Nederland zijn overeengekomen. Er zijn afspraken gemaakt om te waarborgen dat de gebruikte biomassa aan die eisen voldoet. Die waarborg heeft de basis in door de overheid goedgekeurde certificaten en door verificatie van onafhankelijke deskundigen. De energiebedrijven gaan er dan ook vanuit dat de biomassa niet door hen is gebruikt, aldus Energie-Nederland.