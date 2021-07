Politie Zuid-Afrika van plan ex-president Zuma toch te arresteren

De Zuid-Afrikaanse politie is van plan ex-president Jacob Zuma toch woensdag voor middernacht arresteren. Volgens het ministerie van Politie betekent het uitblijven van de arrestatie een minachting van het Constitutionele Hof, zolang er geen opdracht tot uitstel is gegeven. In de huidige situatie zouden de minister van Politie en de hoofdcommissaris van het land namelijk kunnen worden aangeklaagd als ze nalaten Zuma te arresteren. Eerder leek de ex-president voorlopig op vrije voeten te blijven.