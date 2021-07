Nederland haalt banden aan met Zuid-Korea op gebied van chips

Moon en Rutte beloofden tijdens een videotop ‘praktische samenwerking’ om de chipproductie te stimuleren met oog voor de nieuwste technologie. De landen moeten volgens Zuid-Korea daarbij gebruikmaken van hun ‘complementaire relatie’ in de industrie. Zo blinkt Zuid-Korea uit in de productie van chips en is Nederland zeer sterk op het gebied van productieapparatuur. Rutte zei dat de landen ook meer kunnen samenwerken op het gebied van veiligheidskwesties, cyberveiligheid en defensie.

De chipsector staat volop in de belangstelling, nu Washington en Peking proberen de toeleveringsketens voor chips veilig te stellen. De halfgeleiderindustrie is van vitaal belang voor vele aspecten van de digitale infrastructuur, van datacenters tot smartphones. De Amerikaanse president Joe Biden wil de handelsbetrekkingen van de Verenigde Staten versterken met democratische bondgenoten, zoals Nederland en Zuid-Korea, om schaarste aan chips in tijden van crisis te voorkomen.

De vraag naar geavanceerde halfgeleiders van de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung Electronics en SK Hynix is sterk toegenomen. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is een belangrijke leverancier aan beide bedrijven. In Zuid-Korea is één van de twee centra buiten Nederland gevestigd waar technici worden opgeleid om geavanceerde chips te maken met machines van ASML.