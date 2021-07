‘Iedereen die de rechtsstaat koestert, staat pal voor De Vries’

Ze noemde De Vries een ‘heldhaftige bestrijder van onrecht, een barmhartige steunpilaar voor mensen in nood’.

‘In onze stad en in ons land werken mensen die licht werpen op een duistere wereld. Ook gisteravond en vandaag zijn zij aan het werk’, zei de burgemeester. Ze prees de politie die dinsdagavond ‘opnieuw snel en professioneel heeft opgetreden’.

In verband met de aanslag op De Vries werden dinsdagavond twee verdachten aangehouden in een auto op de A4 bij Leidschendam, een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige Rotterdammer. Ze zitten in beperkingen en worden vrijdag voorgeleid.