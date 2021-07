Politie Amsterdam vraagt GeenStijl beelden De Vries weg te halen

‘Het slachtoffer is zo kwetsbaar. De beelden zijn echt heftig. Ik ben echt wel wat gewend, maar mijn maag draaide om’, aldus de woordvoerster. Al meteen na de aanslag dinsdagavond riep de politie gebruikers van sociale media op om de beelden van de zwaargewonde misdaadverslaggever uit privacy-oogpunt niet te delen. ‘Gelukkig hebben veel twitteraars daar wel gehoor aan gegeven.’

In een antwoord op de politie-oproep zegt GeenStijl niet van plan te zijn aan het verzoek te voldoen, met een beroep op de persvrijheid. ‘Valt het onder uw taakstelling als ‘woordvoerder in de opsporingscommunicatie’ om persbreidel van vrije nieuwsgaring te dwarsbomen inzake een ingrijpende gebeurtenis van nationaal belang die bovendien volgens velen ook direct raakt aan de persvrijheid? Het zijn toch wonderlijke tijden als de politie de definitie van ‘respect’ op zodanige wijze gaat interpreteren dat er een verzoek tot (zelf-)censuur van de media uit voortkomt.’

Antwoord

Eerder gaf GeenStijl eenzelfde soort antwoord op een oproep van RTL en Mediahuis (uitgever van onder meer De Telegraaf). Die mediabedrijven vroegen de website ook om de filmpjes te verwijderen, uit respect voor de persoonlijke levenssfeer van Peter R. de Vries.

‘Laat het maar zien hoor, wat er gebeurt in Dit Land. Niet abstract maken, gewoon in ieders gezicht gooien. Dit is wat bepaalde mensen in bepaalde métiers doen wanneer ze vinden dat je ze in de weg loopt. En als je niet tegen die beelden kunt, dan log je maar uit op Twitter en kom je lekker niet naar GeenStijl, dan ga je maar naar de NOS of naar RTL Klein of naar Mediahuis, die filteren de informatie precies tot op een niveau waarop ze denken dat hun publiek het aan kan. Omdat ze het zelf niet aankunnen wat er wérkelijk gebeurt’, aldus GeenStijl.