‘Werkgelegenheid eind 2022 nog niet op niveau van voor corona’

De arbeidsparticipatie is in de meeste landen nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat het aantal mensen met een baan eind volgend jaar nog altijd minder zal zijn in vergelijking met voor de crisis, ondanks het sterke economische herstel in veel landen.

Dat meldt het samenwerkingsverband van voornamelijk rijke landen in een nieuw rapport over de arbeidsmarkt. In de 38 OESO-landen zijn in 2020 zo’n 22 miljoen banen verloren gegaan. Ondanks gedeeltelijk herstel zijn er nog steeds 8 miljoen werklozen meer dan voor de crisis. Nog eens meer dan 14 miljoen zijn niet actief op zoek naar een baan.

De pandemie zorgde in het eerste halfjaar van 2020 voor de gedwongen sluiting van veel onderdelen van de economie. Fabrieken werden stilgelegd en restaurants en cafés bleven gesloten. Door de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken, kregen dienstverleners als cateraars en schoonmakers bovendien met sterk gedaalde inkomsten te maken. Volgens de OESO zijn velen die in de eerste fase van de crisis hun baan verloren nog steeds werkloos.

Loonkostencompensatie

Veel landen, waaronder Nederland, kwamen met noodsteun in de vorm van loonkostencompensatie om al te groot banenverlies te voorkomen. De OESO roept aangesloten landen op om die steun niet te snel in te trekken. ‘Dat zou het herstel in gevaar brengen’, zegt secretaris-generaal Mathias Cormann van de OESO. De kosten zouden volgens hem kunnen worden verlaagd door meer gericht de meest kwetsbare sectoren, bedrijven en huishoudens te steunen.

De werkloosheid daalde in het OESO-gebied in mei naar 6,6 procent, tegen 6,7 procent een maand eerder. Eind 2019 lag dat percentage nog op 5,2 procent.