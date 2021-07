Menno Snel weg als bestuurder ABP na rumoer over bijbaan

De aanstelling gebeurde met instemming van ABP, maar de achterban van het pensioenfonds vroeg zich af of de functies wel gecombineerd konden worden. De snelheid waarmee ABP en Nogepa de energietransitie willen doorvoeren zou te veel verschillen.

Snel zegt zich graag ‘vol te willen blijven inzetten om de duurzame energietransitie in Nederland een stevige impuls te geven’, maar tegelijkertijd wil hij geen partijen in verlegenheid brengen. Daarop besloot hij te stoppen als bestuurder van ABP.

Snel was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III. Per 1 september zat hij in het bestuur van ABP.