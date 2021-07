Honderden tractoren bij boerenacties Malieveld en provinciehuizen

Bij de boerenprotesten in Den Haag en in vier provinciehoofdsteden begint het steeds drukker te worden. Op het Malieveld stonden aan het officiële begin van de protestactie zo'n 300 tractoren in halve cirkels opgesteld. Voor het provinciehuis in Den Bosch waren het er ongeveer 200.

Ook voor de provinciehuizen in Assen, Zwolle en Arnhem staat het vol met landbouwvoertuigen. Volgens actiegroep Agractie zijn nog grote groepen onderweg naar Den Haag. Dat beeld wordt onder meer bevestigd door het feit dat de politie kort ervoor nog een stoet van tientallen tractoren van de snelweg A12 haalde bij Utrecht. Die moesten via binnenwegen verder rijden naar de Hofstad en konden er niet op tijd zijn. De aanvang stond gepland voor 11.00 uur, maar is iets uitgesteld.

Bij de protesten gaat het er tot nu toe rustig aan toe. De betogers drinken koffie of bier en hebben borden en spandoeken meegenomen met leuzen waarop ze hun ongenoegen duidelijk maken: "Zonder boer geen eten, maar dat zal het kabinet worst wezen", "No farmers no food" en "Klimaatgekkies moeten ook eten".

Stikstofbeleid

De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid en tegen voorstellen om de veestapel in te krimpen en bijvoorbeeld boeren uit te kopen in gebieden als het Groene Hart en de Gelderse Vallei. De landbouwsector stoot onder meer ammoniak uit en dat kan natuurschade opleveren. Tal van rechterlijke uitspraken verplichten de overheid om daartegen meer actie te ondernemen. De boeren die actievoeren vinden dat de overheid het teveel op hun sector heeft gemunt.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) deelt pamfletten uit waarop staat dat de diverse plannen die de afgelopen tijd zijn verschenen om de stikstofproblemen aan te pakken "maar één ding met elkaar gemeen hebben: de hele stikstofproblematiek op het bord van de boeren leggen, de boeren van hun land verjagen en de leefbaarheid op het platteland vernietigen".