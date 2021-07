Warmste juni ooit in Noord-Amerika

Afgelopen juni was voor Noord-Amerika de warmste junimaand ooit gemeten, met hittegolven en warmterecords. Ook in Europa sneuvelden op veel plekken records, maar was er volgens EU-klimaatdienst Copernicus sprake van de een-na-warmste junimaand sinds het begin van de metingen.

In Noord-Amerika was het in juni 1,2 graden warmer dan gebruikelijk. Het noordwesten van de Verenigde Staten en Canada kampten met hittegolven. In Canada werd drie dagen op rij het warmterecord gebroken. In Europa lag de temperatuur 1,5 graden boven het gemiddelde.

Volgens de klimaatdienst komen hittegolven steeds vaker voor en duren ze langer. De afgelopen zes jaar waren gemiddeld de warmste jaren ooit gemeten. Omdat in de gebieden die met hoge temperaturen kampen ook de bodem erg droog is, neemt het gevaar op natuurbranden toe.

Krachtige herinnering

Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden, tegen 16,2 normaal, kende Nederland volgens het KNMI dit jaar de warmste junimaand sinds 1901. Voor Helsinki was het de warmste juni sinds 1844, het eerste jaar dat de temperaturen werden bijgehouden.

‘Die warmterecords zijn een krachtige herinnering van de impact die klimaatverandering kan hebben op onze levens’, zei Copernicus-directeur Carlo Buontempo tegen journalisten.