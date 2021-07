Fastned opent eerste twee laadstations langs snelweg Vlaanderen

Fastned kreeg de opdracht voor de realisatie van de snellaadstations in 2019 als onderdeel van de verdere uitrol van laadinfrastructuur in België. Meerdere stations zijn in aanbouw. Eerder deze week hengelde Fastned nog meer opdrachten voor de realisatie van snellaadstations in Vlaanderen binnen.

Bij de snellaadpunten kunnen autobezitters in een tijdsbestek van een kwartier tot wel 300 kilometer aan bereik laden. Daarbij gaat het volgens Fastned om stroom dat met zon en wind is opgewekt.

Fastned heeft in totaal al 145 snellaadstations gebouwd in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Frankrijk komt daar dit jaar bij.