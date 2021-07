Verder herstel export, wel langere levertijden en tekorten

Het herstel van de Nederlandse export van de coronacrisis is in juni verder doorgezet, maar bedrijven kampen wel steeds meer met lange levertijden en tekorten aan materialen en personeel. Daardoor komen de winstmarges onder druk te staan. Dat blijkt uit de maandelijkse Corona Monitor van kredietverzekeraar Atradius en de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, evofenedex.

Volgens de onderzoekers kwam het percentage exportbedrijven dat zegt nog last te hebben van de naweeën van de coronacrisis voor het eerst iets onder de 40 procent uit. Dat is bijna een halvering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Ook de verwachte negatieve impact voor de rest van dit jaar laat een dalende trend zien.

Daar staat tegenover dat bedrijven in toenemende mate kampen met verstoorde aanvoerlijnen en lange levertijden. Dat geldt voor 55 procent van de respondenten. Bij een vijfde is sprake van tekorten aan materialen en personeel. ‘Er is wel meer vraag, maar fabrieken kunnen die vraag op onderdelen niet aan en liggen soms zelfs gedeeltelijk stil’, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. ‘Als er al leveringen mogelijk zijn, dan zijn de tarieven van containers en luchtvracht geëxplodeerd. Over zee soms zelfs vertienvoudigd. Hierdoor staan marges onder druk en valt in enkele gevallen gewoonweg niet meer winstgevend te leveren.’

Koopman zegt dat er nog steeds grote verschillen zijn te zien tussen branches, zoals in de mate van herstel. Ook zijn er door de verstoringen in de toeleveringsketen extra problemen bijgekomen. ‘Grotere bedrijven lijken daarbij wat sneller te herstellen dan kleinere ondernemingen. Mkb-bedrijven herkennen het beeld van herstel soms dan ook niet.’

Hij roept de formerende partijen en het demissionaire kabinet daarom op aandacht te geven aan Nederland als handels- en productieland. ‘Export en import zijn van groot belang voor onze brede welvaart en voor de landen waarmee wij zaken doen. Dat vergt onderhoud, innovatie en investeringen, zoals dit ook gebeurt in de ons omringende landen.’