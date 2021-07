Burgemeester Antwerpen ‘aangeslagen’ door neerschieten De Vries

De Wever legde een verband met de aanpak van criminaliteit in België. ‘Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen? Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren’, aldus De Wever.

De aanslag op de misdaadverslaggever is ook in België groot nieuws. Het domineert woensdag de berichtgeving op grote Belgische nieuwssites en ook in de politiek wordt geschokt gereageerd. ‘Een aanslag op alles waar wij als samenleving voor staan en op de hele journalistiek’, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle volgens omroep VRT.