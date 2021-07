Zwaargewicht Shell helpt AEX aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index liet woensdag een kleine winst zien onder aanvoering van zwaargewicht Shell. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het olie- en gasconcern meer geld wil uitkeren aan zijn aandeelhouders. Ook elders in Europa veerden de beurzen op na de verliesbeurt een dag eerder. Op de financiële markten wordt verder vooral uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag worden vrijgegeven.

Shell ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van ruim 3 procent. Het concern wil zijn aandeelhouders beter belonen, nu flink wordt geprofiteerd van het economisch herstel van de coronacrisis en de hoge energieprijzen. De totale uitkering aan aandeelhouders, waaronder het dividend, zal vanaf de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 29 juli worden opgeschroefd. Vorig jaar had Shell juist nog het dividend voor het eerst in decennia verlaagd vanwege de impact van de coronacrisis op de oliesector.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 735,60 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1055,42 punten. De graadmeters in Parijs en Londen wonnen 0,6 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent, ondanks een nieuwe daling van de Duitse industriële productie in mei. Volgens kenners van ING blijven de vooruitzichten voor de Duitse industrie ook na twee tegenvallende maanden positief.

ArcelorMittal

Naast Shell stond staalmaker ArcelorMittal in de kopgroep van de AEX met een winst van 1,6 procent. Randstad klom 1,4 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de uitzender. De verzekeraars ASR, Aegon en NN Group deden eveneens goede zaken en gingen tot 1,5 procent omhoog. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi wonnen tot 0,9 procent na de voorlopige kwartaalresultaten van chipreus Samsung. Het Zuid-Koreaanse concern profiteerde in het tweede kwartaal onder meer van de hoge prijzen van computerchips.

In de MidKap stond roestvrijstaalproducent Aperam bovenaan met een winst van dik 2 procent. Vastgoedfonds WDP volgde met een plus van 1,7 procent dankzij een koopadvies van JPMorgan. Biotechnologiebedrijf Galapagos en beursintermediair Flow Traders sloten de rij met verliezen rond de 1 procent.

De euro was 1,1820 dollar waard, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de koersdaling op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 74,24 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 75,25 dollar per vat.