Branson kijkt al 17 jaar uit naar ruimtereis

Miljardair Richard Branson kijkt al 17 jaar uit naar zijn ruimtereis. Op 11 juli zal hij samen met vijf anderen een testvlucht maken met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Branson is allerminst nerveus over de lancering. Hij moet zichzelf af en toe knijpen om te beseffen dat het echt is, zei hij in een interview vanuit Spaceport America in New Mexico.

De lancering van raketvliegtuig VSS Unity van Virgin Galactic boven de woestijn is de vierde bemande testmissie buiten de atmosfeer van de aarde van zijn ruimtetoerismebedrijf. Maar het is de eerste vlucht die volledig is volgeboekt. Naast Branson vliegen twee piloten en drie missiespecialisten mee de ruimte in.

De Unity wordt gelanceerd op een hoogte van ruim 15 kilometer vanaf een draagvliegtuig. Daarna vliegt de raket op eigen kracht de ruimte in waar de bemanning een periode van 4 minuten gewichtloosheid zal ervaren. Daarna wordt de daling terug naar de aarde ingezet.

Gevaren

De reis is niet zonder gevaren inherent aan de ruimtevaart. Een eerder prototype van het raketvliegtuig stortte tijdens een testvlucht in 2014 neer boven Californië. Daarbij kwam een piloot om het leven. Een andere raakte ernstig gewond.

Met de lancering op 11 juli gaat hij negen dagen eerder de ruimte in dan rivaal Jeff Bezos, oud-topman van Amazon en oprichter van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Samen met Elon Musk’s SpaceX omarmen die bedrijven het ruimtetoerisme.

Geen sprake

Volgens Branson was er geen sprake van een wedloop met Bezos om wie als eerste de ruimte in zou gaan. ‘Ik wens hem en de mensen die met hem omhooggaan het allerbeste. Ik kijk ernaar uit om met hem te praten over zijn reis als hij terugkomt,’ zei Branson over Bezos.

Virgin is van plan vanaf 2022 op regelmatige basis commerciële vluchten naar de ruimte aan te bieden. Die vluchten zijn vooralsnog alleen weggelegd voor de superrijken. Volgens Branson is de markt voor ruimtetoerisme groot genoeg om concurrenten als Bezos te hebben. ‘Geen van ons beiden zal in staat zijn om genoeg ruimteschepen te bouwen om aan de vraag te voldoen,’ zei Branson.