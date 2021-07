Belangenorganisaties uiten medeleven met De Vries en familie

Reporters without Borders (RSF) zegt solidair te zijn met de familie van De Vries en met alle Nederlandse journalisten. Het Internationaal Persinstituut (IPI) is geschokt door de schietpartij. ‘Het neerschieten van nog een misdaadverslaggever in de Europese Unie is een trieste dag voor persvrijheid’, aldus het IPI.

Lotte Leicht van Human Rights Watch noemt de aanslag ‘schokkend’. ‘Ik leef mee met hem en zijn gezin’, aldus Leicht via Twitter. Oprichter Alice Stollmeyer van Defend Democracy spreekt ook haar medeleven met De Vries, zijn familie en alle journalisten uit. ‘Nog een Europese journalist die de georganiseerde misdaad onderzocht is een doelwit geworden.

Het Committee to Protect Journalists (CPJ) vraagt om een spoedig en grondig onderzoek naar de schietpartij om te bepalen of hij een doelwit was wegens zijn werk. ‘Journalisten in de EU moeten misdaad en corruptie kunnen onderzoeken zonder te vrezen voor hun veiligheid’, aldus het CPJ.