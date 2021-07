China verbiedt wolkenkrabbers hoger dan 500 meter

China verbiedt de bouw van de wolkenkrabbers die meer dan 500 meter hoog zijn vanwege zorgen over de veiligheid en de kwaliteit van de bouwprojecten. Voor gebouwen hoger dan 250 meter gelden lokaal ook strikte beperkingen, aldus een nationale commissie die gaat over ontwikkeling en hervorming.

In de Chinese stad Shenzhen werd in mei een gebouw van 72 verdiepingen gesloten nadat het onverklaarbaar begon te wiebelen. Sindsdien zijn er grote zorgen over de veiligheid van hoogbouw.

De bouw van gebouwen hoger dan 100 meter moet strikt in overeenstemming zijn met de schaal van de stad waar ze komen te staan, aldus de commissie. Daarbij speelt ook de brandbestrijdingscapaciteit een rol.

Er zijn wereldwijd tien gebouwen die hoger zijn dan 500 meter. Vijf daarvan bevinden zich in China.