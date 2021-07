‘Tien miljoen banen erbij door nieuwe duurzame energieprojecten’

Het gaat om zo’n 13.000 projecten op het gebied van hernieuwbare energie in 47 landen. De plannen zouden bijdragen om onder meer de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De projecten kunnen voor 2030 zorgen voor meer dan een vijfde van de totale beloofde reductie van de emissies van de landen die zijn meegenomen in het onderzoek.

De meeste banen kunnen worden gecreëerd in China en de Verenigde Staten. In beide landen zouden de projecten tot 2 miljoen nieuwe jobs kunnen leiden. Nederland werd niet specifiek genoemd. De banen variëren van werk in de bouw, installatie en productie tot arbeidsplaatsen in de techniek en management.

In totaal is er volgens de onderzoekers ruimte om 2000 miljard dollar te investeren. Met het juiste overheidsbeleid en regelgeving zou er ‘enorm potentieel zijn om investeringen in hernieuwbare energie in de particuliere sector te versnellen’.