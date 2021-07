Helft zzp’ers zag vraag teruglopen tijdens coronacrisis

Ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) geeft aan dat de vraag naar hun producten of diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Veel van deze eenpitters zagen ook hun financiële situatie verslechteren. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO op basis van een enquête die begin dit jaar is gehouden onder circa 8000 zelfstandig ondernemers.

De zzp’ers die te maken hadden met een teruglopende vraag beoordelen de financiële situatie van hun bedrijf vaak als matig of slecht, in 54 procent van de gevallen. Vooral zelfstandig ondernemers in dienstverlenende, creatieve en taalkundige beroepen zagen dat er minder behoefte was naar hun producten of diensten. Dat gaat bijvoorbeeld om kappers of koks, maar ook kunstenaars, grafisch vormgevers, taalkundigen of taxichauffeurs. Restaurants en kappers moesten tijdens de coronacrisis maandenlang dicht blijven.

Andere eenpitters merkten juist dat er kansen ontstonden tijdens de pandemie. Een op de tien zzp’ers had te maken met een groeiende vraag. Die kwam het meest voor bij zelfstandig ondernemers met technische beroepen, zoals bouwarbeiders en timmerlieden.

Zorgen over de toekomst

De coronacrisis lijkt bij veel zelfstandig ondernemers aanleiding te zijn geweest om andere producten of diensten aan te bieden. Zzp’ers met een creatief, taalkundig of pedagogisch beroep deden dit het meest. De overgrote meerderheid van hen wil die nieuwe producten of diensten ook blijven aanbieden als de economische malaise voorbij is.

Het percentage zelfstandig ondernemers dat zich zorgen maakt over de toekomst van hun bedrijf is tussen 2019 en 2021 toegenomen van 46 naar 52. Desondanks is het leeuwendeel van de zzp’ers tevreden met zijn werk.