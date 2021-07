Politie: slachtoffer schietpartij in Amsterdam is Peter R. de Vries

Het slachtoffer dat dinsdagavond is neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is Peter R. de Vries, bevestigt de politie via Twitter. Eerder kon de politie dat nog niet zeggen. Wel lieten bronnen al weten wie het slachtoffer was.

Ook gaat er een filmpje rond op sociale media, waarop De Vries duidelijk herkenbaar te zien is met een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op de straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112.