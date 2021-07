Strenge coronamaatregelen in Griekse cafés en clubs

In Griekenland gelden vanaf donderdag weer strenge coronamaatregelen in restaurants, cafés en nachtclubs. Dergelijke plekken worden in verband gebracht met een scherpe toename van het aantal besmettingen, vooral onder jongeren.

Bezoekers mogen alleen zitten en er wordt een plafond aan het aantal gasten gesteld. Eigenaren kunnen bij een eerste overtreding boetes tot 5000 euro of tijdelijke sluiting tegemoetzien.

Het aantal nieuwe besmettingen in het populaire vakantieland verdubbelde ruim in nog geen week. Dinsdag waren het er bijna 1800, terwijl het aantal vorige week tussen de 600 en 700 schommelde. De gemiddelde leeftijd van degenen die nu ziek zijn is 27 en honderden gevallen worden gelinkt aan uitgaanstenten, aldus de gezondheidsautoriteiten, die zich zorgen maken over de Delta-variant. De ‘noodmaatregelen’ moeten zorgen voor een ‘vrijere en veiligere zomer’ voor iedereen.

Economie

De Griekse economie leunt zwaar op toeristen en de in november ingevoerde lockdown heeft miljarden gekost. Het land heeft de meeste reisbeperkingen geschrapt toen het aantal besmettingen daalde en versoepelde ook mondkapjesregels.

Bijna vier op de tien van de bijna 11 miljoen Grieken zijn volledig gevaccineerd. De regering haalt alles uit de kast om de vaccinatiegraad uiterlijk tegen de herfst naar minstens 70 procent te krijgen.