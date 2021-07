‘Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam’

Bij een schietpartij in Amsterdam is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt. Volgens Het Parool zou het gaan om misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Een politiewoordvoerder kon dat vooralsnog niet bevestigen.

Wel kon de politie zeggen dat het slachtoffer ernstig gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Of het slachtoffer nog aanspreekbaar was, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Het schietincident gebeurde in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.

De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte, en vraagt getuigen zich te melden.

Rond 19.40 uur werd via Burgernet een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man, met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouvlagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.