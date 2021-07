‘Gebrek aan aandacht voor geslacht in studies naar Covid-19’

Hoewel Covid-19 zich verschillend uit bij mannen en vrouwen, maakt de grote meerderheid van studies naar de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus geen melding van geslacht of gender. Dat stellen onderzoekers van onder meer het Radboudumc in Nijmegen op basis van een analyse van bijna 4500 studies.

Tijdens de coronapandemie is gebleken dat mannen meer kans hebben op een ernstig verloop van Covid-19: mannen worden vaker in het ziekenhuis opgenomen en meer mannen sterven aan de gevolgen van het virus. ‘Waarom dat zo is, weten we nog niet precies’, zeggen de Radboud-onderzoekers. ‘Consequentie kan wel zijn dat mannen en vrouwen verschillende therapieën nodig hebben.’

Tegelijkertijd is er een verband tussen geslacht en het risico op het oplopen van een infectie, bijvoorbeeld omdat vrouwen vaker werkzaam zijn in de zorg of in andere functies met direct contact met andere mensen. Dat vergroot de kans op blootstelling aan het virus. ‘Bij het doen van onderzoek en maken van beleid, is het van belang om aan beide elementen aandacht te besteden’, zeggen de onderzoekers.

Problematisch

Toch keek een minderheid van de studies naar geslacht bij het werven van deelnemers, en neemt slechts 4 procent geslacht of gender mee in de studieresultaten. En dat is problematisch, zegt een van de onderzoekers, Sabine Oertelt-Prigione. ‘We hebben vanaf het begin gezien dat de ziekte geen identiek beloop heeft voor vrouwen en mannen. De verschillen in ziekenhuisopname en sterftecijfers wijzen daarop. Dit betekent dat onze zorg, zoals medicijnen of andere behandelingen, ook tot verschillende resultaten kunnen leiden.’

De studie is uitgevoerd door onderzoekers van het Radboudumc, de Universiteit van Aarhus, de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Bielefeld. De onderzoekers keken naar 4.420 Covid-19 studies geregistreerd bij ClinicalTrials.gov, een Amerikaanse database van meer dan 300.000 studies uit 200 landen.