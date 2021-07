Oliebedrijven onder druk op Europese beurzen na OPEC-echec

Grote olie- en gasbedrijven als Shell, TotalEnergies en BP stonden dinsdag bij de zakkers op de Europese beurzen. De onzekerheid over de olieprijs maakte beleggers nerveus. Eerder lukte het de landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) niet om tot nieuwe afspraken te komen over productiebeperkingen. Dat zorgde in eerste instantie voor hogere olieprijzen, maar daarna sloeg de onzekerheid toe. Ook de zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus zette het sentiment op de beursvloeren onder druk.

Shell was eerder in de AEX-index Amsterdam nog een van de sterkste stijgers. Het concern sloot de sessie echter met een verlies van 2 procent. In Parijs verloor TotalEnergies 2,4 procent aan beurswaarde en BP speelde in Londen bijna 4 procent kwijt.

Het uitblijven van een akkoord kan de toch al krappe markt verder onder druk zetten, met vermoedelijk stevige prijsstijgingen tot gevolg. Maar het kan ook de andere kant op vallen. Als OPEC+ uiteenvalt is het mogelijk ieder voor zich, waarbij landen de markten zouden kunnen overspoelen met olie. Daarmee zouden de prijzen, net als een jaar eerder, kunnen crashen.

Olieprijzen

Nadat bekend werd dat OPEC+ niet tot nieuwe afspraken kwam, liep de olieprijs stevig op, maar gedurende de sessie daalde de prijs weer. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel 2,2 procent minder op 73,55 dollar en Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 74,73 dollar.

Staalconcern ArcelorMittal was bij de slotbel de sterkste daler in de AEX met een verlies van dik 5 procent. In de MidKap was metalenspecialist AMG de grootste verliezer met een verlies van ruim 4 procent. Ook andere Europese staalconcerns als het Duitse ThyssenKrupp en het Finse Outokumpu leverden aan beurswaarde in.

Fastned

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een verlies van 0,4 procent op 730,88 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1049,50 punten. De DAX in Frankfurt zakte 1,1 procent, na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in mei. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 1,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven was Fastned een opvallende stijger. Het snellaadbedrijf bouwt tien nieuwe snellaadlocaties in België. Beleggers zetten het aandeel daarop bijna 5 procent hoger. Neways verloor dik 2 procent. Industrieconcern VDL ziet af van een overnamebod op de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Er ontstaat daardoor geen overnamestrijd rond het bedrijf.

De euro was 1,1827 dollar waard, tegenover 1,1864 dollar een dag eerder.