Festivals zoeken via website duizenden uitzendkrachten voor zomer

Evenementenorganisator ID&T zoekt vele duizenden uitzendkrachten voor de komende festivalzomer. Veel tijdelijke krachten in de evenementenbranche hebben tijdens de coronalockdown besloten in een andere sector te gaan werken. Daardoor is er nu een groot tekort aan festivalbouwers, beveiligers, schoonmakers, horecamedewerkers, verkeersregelaars en hulpverleners op allerlei festivals en evenementen.

ID&T lanceert maandag de website www.deleukstevakantiebaan.nl om dit probleem op korte termijn op te lossen. De organisator roept iedereen die ervaring wil opdoen in de evenementenbranche op zich snel te melden en zo te zorgen dat alle festivals die op de planning staan in goede banen kunnen worden geleid. Het gaat om populaire evenementen als Mysteryland, Milkshake, Decibel Outdoor, Vunzige deuntjes en Festival Macumba.

Op de website staat te lezen wat voor medewerkers er voor elk festival worden gezocht. Het gaat om in totaal ruim zeventig evenementen in de zomermaanden. In 2019 werden circa 47.000 tijdelijke functies op de evenementen van ID&T ingevuld door externe krachten.

‘We zijn ontzettend blij dat we na anderhalf jaar stilstaan weer mogen, de branche heeft er zwaar onder geleden en er heeft een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden. We hopen dat we met deze oproep mensen bereiken die zich graag bij ons team willen voegen en samen met onze bezoekers de zomer te vieren’, aldus Rosanne Janmaat van ID&T.