Chinese taxi-app Didi keldert op Wall Street

Didi was juist vorige week naar de beurs in New York gegaan. Beleggers daar hebben nog niet op het nieuws kunnen reageren omdat Wall Street maandag gesloten was vanwege Onafhankelijkheidsdag. Die nationale feestdag viel op zondag, maar leverde de handelaren maandag een vrije dag op.

De scherpere controles op techbedrijven vanuit de Chinese regering maakte beleggers al nerveus. Daar kwam nog een waarschuwing bovenop dat China bedrijven met een buitenlandse beursnotering nauwgezetter wil controleren. Bedrijven als Alibaba, Baidu en JD.com daalden tot 3,4 procent.

Olieproductie

Energiebedrijven stonden verder in de belangstelling als gevolg van de beweeglijke olieprijzen. De OPEC+-landen kwamen niet tot een akkoord over verhoging van de olieproductie. Amerikaanse olie bereikte dinsdag de hoogste stand sinds 2014, maar zakte daarna en werd 0,9 procent goedkoper op 74,56 dollar. Brentolie werd 1,9 procent minder waard op 75,67 dollar. Olie- en gasbedrijven als Chevron en ExxonMobil gingen tot 2,1 procent omlaag.

Verder wachten beleggers vooral af tot de Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering vrijgeeft. Daaruit hopen ze hints te halen wanneer de centrale bank de coronasteun wil gaan afbouwen en of de beleidsbepalers anders over renteveranderingen zijn gaan denken. Eerder was al bekend geworden dat de Fed verwacht volgend jaar al de rente te verhogen waar eerder gedacht werd aan 2023.

Koersen

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,4 procent omlaag tot 34.643 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,2 procent lager gezet op 4344 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.650 punten.

De euro was 1,1829 dollar waard, tegenover 1,1864 dollar een dag eerder.