Britse regering versoepelt coronaregels voor gevaccineerde mensen

De Britse regering versoepelt volgende maand het coronabeleid voor volledig gevaccineerde mensen in Engeland. Zij hoeven vanaf 16 augustus niet meer in zelfisolatie als iemand in hun omgeving besmet blijkt te zijn met het virus, bericht de BBC.

Niet iedereen met twee prikken ontkomt direct aan de isolatieplicht. ‘Als iemand vlak voor of kort na 16 augustus een tweede dosis krijgt, moeten twee weken wachten’, zei verantwoordelijk minister Sajid Javid. Die vertelde dat ook minderjarigen straks niet meer hoeven te isoleren bij een besmetting in hun omgeving.

Premier Boris Johnson had eerder al bekendgemaakt dat vrijwel alle coronabeperkingen op 19 juli komen te vervallen. Mensen hoeven dan geen mondkapjes meer te dragen en ook het houden van afstand is dan niet meer nodig in Engeland. Andere Britse gebieden gaan over hun eigen coronabeleid.

Meer coronagevallen

Minister Javid verwacht dat die versoepeling kan leiden tot een flinke toename van het aantal coronagevallen. Die kunnen volgens hem in eerste instantie verdubbelen naar zo’n 50.000 besmettingen per dag en later mogelijk verder stijgen naar 100.000.

Dat de autoriteiten het toch aandurven om de maatregelen te schrappen, komt omdat inmiddels een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Zo’n 64 procent van de Britten heeft twee vaccindoses gehad.