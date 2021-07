Veel mensen raakten besmet in de horeca

Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca.

Vorige week was 2,2 procent van de positieve tests te herleiden naar de horeca. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in slechts 0,5 procent van de gevallen de bron.

Alleen de thuissituatie is nog vaker de ‘setting van besmetting’ in de cijfers van het RIVM. Van de mensen die afgelopen week positief testten, is ongeveer 35 procent besmet door een gezinslid of een andere huisgenoot. Vorige week was dit ruim 50 procent.

Bijna 13 procent van de positief geteste mensen gaf aan het coronavirus te hebben opgelopen op een feest, zoals een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit iets meer dan 6 procent.