Stellantis gaat bij Britse fabriek elektrische auto’s bouwen

Autoconcern Stellantis gaat elektrische auto’s bouwen in zijn fabriek in het Britse Ellesmere Port. Daarvoor wordt een investering gedaan van 100 miljoen pond, omgerekend 117 miljoen euro, in de fabriek nabij Liverpool. Stellantis is het moederbedrijf van merken als Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Vauxhall en Jeep.

Het wordt de eerste locatie van het bedrijf die zich volledig richt op de productie van elektrische auto’s en bestelbusjes, van de merken Vauxhall, Citroën, Opel en Peugeot. De Britse overheid draagt bij aan de investering, waarmee de werkgelegenheid van meer dan duizend werknemers wordt gegarandeerd. De toekomst van de fabriek in Ellesmere Port was langere tijd ongewis omdat het onduidelijk was of het bedrijf de productie daar wilde doorzetten. Stellantis ontstond begin dit jaar uit een fusie van het Franse PSA en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler.

Vorige week werd nog bekend dat het Japanse Nissan Motor samen met een partner een grote fabriek voor accu’s voor elektrische auto’s bouwt bij zijn autofabriek in het Britse Sunderland. Verder gaat Nissan in Sunderland, in het noordoosten van Engeland, een nieuw elektrisch crossover-automodel bouwen.

Het Verenigd Koninkrijk wil sterk inzetten op de productie van elektrische auto’s en batterijen om zo de eigen auto-industrie veilig te stellen in de toekomst. De regering wil vanaf 2030 een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met benzine- en dieselmotoren, maar de productie van elektrische auto’s zal wel sterk opgevoerd moeten worden om die ambitie waar te kunnen maken. Premier Boris Johnson sprak net als bij Nissan van een teken van vertrouwen in het land door de investering van Stellantis in Ellesmere Port.