Mensen die na volledige vaccinatie weer het nachtleven in willen, moeten daar toch twee weken mee wachten. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge gezegd. Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik (of na één prik met het Janssen-vaccin) weer naar de club of discotheek.

De aanpassing gaat ‘op korte termijn’ in, laat de minister weten.