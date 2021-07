Urker heeft spijt van brandstichting GGD-teststraat

Fokke V. (21) uit Urk heeft dinsdag in de rechtbank in Lelystad spijt betuigd voor het in brand steken van een GGD-teststraat in Urk. ‘Het spijt me wat er is gebeurd, ik kan er niets aan veranderen’, zei de verdachte bij aanvang van zijn strafzaak.

De teststraat bij het Urker haventerrein werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen. De schade daarvan bedraagt 46.000 euro, aldus de rechter. Aanleiding voor de rellen in Urk was het ingaan van de avondklok. Tientallen mensen in Urk gingen de straat op.

V. bezocht het protest met een 16-jarige medeverdachte uit Emmeloord. ‘Hij wilde graag naar het protest en liet me foto’s ervan zien. Van het een kwam het ander. We waren best wel opstandig vanwege de avondklok. Het is uit de hand gelopen’, vertelde V. de rechters. ‘Ik ben helemaal niet heilig hoor, ik doe wel eens verkeerde dingen maar dit is wel schandelijk.’

Autobanden

De Urker ontkent dat hij het vuur aanwakkerde door een brandbare stof, mogelijk desinfecteermiddel, op de brandhaard te spuiten. Wel erkent hij dat hij autobanden heeft gegooid op een brandstapel op een rotonde in de buurt.

De Urker was in de veronderstelling dat ze van een omstander geld zouden krijgen voor het in brand steken van de teststraat. Maar van wie weet hij niet precies, dat aanbod hoorde hij via de medeverdachte. Het zou gaan om een bedrag van 500 euro, vertelde V. ‘Het was een impulsieve beslissing. Enkele seconden later renden we naar de teststraat. We hebben de keuze gemaakt ernaar toe te rennen en de deur open te maken. Daarna is de brand gesticht.’

De medeverdachte staat later op dinsdagmiddag voor de rechtbank. Die zaak word achter gesloten deuren behandeld omdat hij minderjarig is.