Verkopers e-sigaretten vrezen voor groot omzet- en banenverlies

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om te streven naar een rookvrije generatie in 2040. ‘Om dat te bereiken moeten we nu doen wat we kunnen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving’, zei demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) eerder.

E-sigaretten zijn er in allerlei smaken, zoals appeltaart, winegum of mojito. Wanneer het verbod ingaat, mogen ze alleen nog naar tabak smaken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn de andere smaakjes niet alleen populair onder jongeren, maar zijn de e-sigaretten voor hen ook een opstap richting gewone sigaretten. Volgens Acvoda worden de elektronische sigaretten juist niet door jongeren gebruikt als opstapje maar vooral door verstokte rokers als middel om te stoppen.

Volgens de organisatie blijkt uit consumentenonderzoek dat honderdduizenden Nederlandse rokers na een smaakverbod terugvallen op roken, of gaan ze de smaakjesvloeistoffen in het buitenland kopen. Daarnaast verwacht Acvoda dat gebruikers zelf het spul thuis gaan brouwen. ‘En dat gaat hoe dan ook een keer fout. Het is een ongelofelijk ondoordacht plan’, zegt voorzitter Emil ’t Hart van Esigbond. Begin dit jaar ondertekenden 19.000 mensen een petitie tegen het verbod op smaakjes.