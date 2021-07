Veroordeling Wilders ‘minder Marokkanen’-uitspraak definitief

De strafzaak tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak uit 2014 is afgerond. De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld dat de veroordeling voor groepsbelediging in stand kan blijven. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

Wilders werd in september vorig jaar in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De politicus deed de gewraakte uitspraken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014. Hij vroeg de aanwezigen of ze ‘meer of minder Marokkanen’ wilden. Nadat het publiek ‘minder, minder!’ begon te scanderen, antwoordde hij: ‘Dan gaan we dat regelen.’ Direct na de uitspraak van het hof liet Wilders weten in cassatie te gaan.