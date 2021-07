Shell in kopgroep, Signify onderaan in licht hogere AEX

Op de Amsterdamse beurs behoorde zwaargewicht Shell dinsdag tot de sterkste stijgers. Het olie- en gasconcern profiteerde van de verdere opmars van de olieprijzen, die volgde op het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. Verlichtingsbedrijf Signify kampte daarentegen met een adviesverlaging. De stemming op de Europese markten was verder overwegend negatief door de zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Een forse stijging van de winkelverkopen in de eurozone hield de verliezen beperkt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 734,81 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1054,09 punten. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent, na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in mei. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. Uit cijfers van statistiekbureau Eurostat bleek dat de winkelverkopen in het eurogebied in mei met 4,6 procent zijn toegenomen, mede door de heropening van veel winkels.

Signify was de grootste daler met een min van meer dan 2 procent. Analisten van Citi haalden het bedrijf van de kooplijst af. Techinvesteerder Prosus (plus 1,7 procent) toonde herstel na het flinke koersverlies een dag eerder en ging aan kop in de AEX. Shell won 0,7 procent nadat de olieprijzen stegen tot het hoogste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 76,33 dollar en Brentolie werd 0,2 procent duurder op 77,32 dollar.

Aperam

In de MidKap was roestvrijstaalmaker Aperam (plus 3,1 procent) de grote winnaar dankzij een adviesverhoging door de Zwitserse bank Credit Suisse. ABN AMRO sloot de rij met een min van 1,6 procent. Snellaadbedrijf Fastned, dat tien nieuwe snellaadlocaties heeft gekocht in België, klom bijna 5 procent bij de kleinere bedrijven.

Neways verloor dik 2 procent. Industrieconcern VDL ziet af van een overnamebod op de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Er ontstaat daardoor geen overnamestrijd rond het bedrijf. Het bestuur van Neways ging vorige maand akkoord met een bod van 14,55 euro per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos. Eerdere gesprekken met VDL waren afgebroken door Neways, uit onvrede over het overnamebod dat het concern op tafel had gelegd.

Alstom

In Parijs zakte Alstom 4 procent. De Franse fabrikant van treinen waarschuwde voor een significante negatieve kasstroom in het huidige boekjaar als gevolg van de integratie van de overgenomen treinentak van het Canadese Bombardier. Bij een negatieve kasstroom gaat er meer geld uit dan dat er binnenkomt.

De euro was 1,1835 dollar waard, tegenover 1,1864 dollar een dag eerder.