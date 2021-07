Verkopen winkeliers eurozone flink omhoog in mei

De verkopen van winkeliers in de eurozone zijn in mei flink gestegen, geholpen door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat klommen de detailhandelsverkopen die maand met 4,6 procent vergeleken met april.

Met name bij de non-foodsector gingen de verkopen behoorlijk omhoog, met bijna 9 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleding- en schoenenzaken en andere winkels die geen levensmiddelen verkopen. Ook de verkoop van autobrandstof nam toe. Bij de verkoop van voedsel, drank en genotsmiddelen was een lichte daling te zien.

Binnen de lidstaten van de Europese Unie waren de sterkste verkoopstijgingen te zien in Frankrijk (plus 9,9 procent) en Nederland (plus 9,3 procent). Voor de gehele EU werd ook een toename van de winkelverkopen op maandbasis met 4,6 procent gemeten.

Ten opzichte van een jaar geleden stegen de winkelverkopen in het eurogebied met 9 procent en met 9,2 procent in de EU.