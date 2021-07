Viroloog Koopmans over versoepelingen: er gaan veel dingen mis

Een stijging van het aantal besmettingen viel te verwachten bij het versoepelen van de maatregelen, aldus de viroloog, die ook onderzoek deed naar het begin van de virusuitbraak voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘Maar dat het nu een stuk harder gaat dan je zou willen is helder.’ Veel mensen leven de basismaatregelen netjes na en houden zich ook aan de regels van Testen voor Toegang. ‘Die regels moeten de buffer zijn. Maar je hoort nu overal verhalen van mensen die misbruik maken van de toegangstesten. Dat is natuurlijk gewoon heel suf.’ Ook zou er meer aandacht moeten komen voor het naleven van de basismaatregelen. ‘Dat is niet meer voldoende in beeld.’

Er is volgens Koopmans nog steeds een ‘behoorlijk grote groep’ mensen die nog niet zijn gevaccineerd, maar die toch flink ziek kunnen worden van een besmetting met het virus. Zij kunnen alsnog voor een toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zorgen. Bovendien kunnen mensen ook na milde klachten een vorm van langdurige Covid krijgen. Koopmans: ‘De pandemie is echt nog niet voorbij.’

Strengere toegangsregels zouden een oplossing kunnen zijn, zegt ze. ‘Je mag nu bijvoorbeeld direct na je tweede vaccinatie al op pad. Terwijl je dan nog helemaal niet goed bent beschermd. Ook moet er strakker worden toegezien op het Testen voor Toegang. Als de aantallen zo blijven stijgen vraag ik me af of echt grote bijeenkomsten, zoals festivals, deze zomer zonder verdere maatregelen wel een goed idee zijn.’