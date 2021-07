School en huizen in Voorschoten ontruimd wegens gaslek

De Korte Vlietschool in Voorschoten en een aantal huizen eromheen worden ontruimd wegens een lek in de hoofdgasleiding op de kruising Leidseweg met de Piet Heynlaan. De Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat er een gaswolk in de richting van de basisschool voor speciaal onderwijs drijft.

Over het aantal mensen dat moet worden geëvacueerd kon een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niets zeggen. Netbeheerder Liander is onderweg om de leiding te repareren.