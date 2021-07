Prominente opponent Loekasjenko krijgt 14 jaar cel voor corruptie

De voormalige Belarussische presidentskandidaat Viktor Babariko is veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie, melden lokale en Russische media. Babariko zegt dat hij vals is beschuldigd. Hij werd vorig jaar enkele weken voor de presidentsverkiezingen gearresteerd en is een prominente tegenstander van president Aleksandr Loekasjenko. Aanklagers hadden vijftien jaar cel tegen hem geëist.