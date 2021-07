VDL ziet af van overnameslag rond Neways

Infestos biedt 14,55 euro in contanten per aandeel voor Neways en wil minstens 60 procent van het bedrijf in handen krijgen. Daarmee is het bod van de investeerder uit Enschede in totaal 177,5 miljoen euro waard. VDL wilde 13 euro per aandeel betalen oftewel meer dan 158 miljoen euro. Het bestuur en de raad van commissarissen van Neways staan achter het bod van Infestos en raden de aandeelhouders aan het voorstel te accepteren.

VDL zegt dat de onherroepelijke toezeggingen van drie grootaandeelhouders van Neways om hun aandelen aan het bedrijf aan te bieden nu komen te vervallen. Het industrieconcern is wel overtuigd van de toegevoegde waarde die een combinatie van Neways met VDL voor alle belanghebbenden van Neways had kunnen hebben.