ACM onderzoekt misleiding bij websites voor huurwoningen

Over deze websites komen bij de consumentenwaakhond nogal wat klachten binnen. Veel van de getoonde huurwoningen blijken niet (meer) beschikbaar of bestaan zelfs helemaal niet, en mensen die interesse tonen in een huis lukt het niet om in contact te komen met de verhuurmakelaar.

‘Het is voor consumenten in de huidige woningmarkt heel moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Er zijn huurwoningwebsites die misbruik maken van deze situatie. Consumenten wordt beloofd dat zij met een betaald abonnement op zo’n website toegang krijgen tot een breed en uniek woningaanbod. In de praktijk blijkt vervolgens dat de woningen niet beschikbaar zijn. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek’, zegt bestuurder Edwin van Houten van de ACM.

Naar sommige van deze websites wordt ook onderzoek gedaan door het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).