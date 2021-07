Oliebedrijven helpen Nikkei aan kleine winst

De aandelenbeurs in Tokio boekte dinsdag een kleine winst. Vooral de oliebedrijven wisten de aandacht op zich gericht dankzij de duurdere olie. De olieprijzen bereikten het hoogste niveau in jaren na het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. De zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in de regio hielden de koerswinsten daarbij beperkt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 28.643,21 punten. Inpex, de grootste olieproducent van Japan, klom bijna 2 procent nadat de prijs van een vat Brentolie voor het eerst sinds 2018 tot boven de 77 dollar steeg. Zwaargewicht SoftBank toonde wat herstel en won 1 procent. De techinvesteerder verloor een dag eerder ruim 5 procent door zorgen over de hardere aanpak door Peking van Chinese technologiebedrijven, waarin SoftBank grote belangen heeft.

De Chinese beurzen verloren terrein. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten op 0,1 procent. De Australische olieproducenten Beach Energy en Santos klommen tot dik 2 procent.