‘Meer jongeren verzwijgen studieschuld bij hypotheekaanvraag’

Ongeveer een derde van de jongeren tot 35 jaar zou zijn studieschuld verzwijgen bij een hypotheekaanvraag of heeft dat al gedaan, meldt hypotheekadviseur Viisi Hypotheken na onderzoek onder ruim duizend jongeren. Twee jaar geleden was dat percentage de helft. De hoge huizenprijzen en de weinige beschikbare woningen dwingen jongeren tot het nemen van ‘onverantwoorde risico’s’, vindt 80 procent van de ondervraagden.

Ook het aandeel jongeren dat bereid is te overbieden ligt met 50 procent hoog. Daarbij valt op dat hogeropgeleide jongeren dat vaker bereid zijn te doen dan praktisch- en middelbaargeschoolden. Viisi Hypotheken ziet dat hoogopgeleide jongeren vaker een beroep kunnen doen op hun ouders voor financiële steun.

Ook wordt er steeds vaker geboden zonder voorbehoud van financiering om zo een voordeel te hebben in de strijd om een woning. Dat is risicovol, stelt Hergen Dutrieux van Viisi, want als de financiering niet rondkomt moet een bieder 10 procent van de koopsom betalen. Dit probleem zou opgelost kunnen worden door de bedenktermijn bij het kopen van een woning net zo lang te maken als de bedenktermijn van een hypotheek. ‘Dan haal je een hoop onnodige spanning weg.’